Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Aguadilla, diligenciaron una orden de arresto del estado de Pensilvania, contra Luis Antonio Torres, en la calle Wing Road, ubicada en los predios de la Base Ramey, en ese municipio.

Contra el fugitivo pesaba una orden de arresto para su extradición del mencionado estado por violación a la Ley de Sustancias Controladas con fecha de enero de este año.

El agente Frank López Ortiz, bajo la supervisión de los sargentos Wilbert González Hernández; Ismael Ferrer Vargas; Juan C. Pérez Hernández y Stephanie Carrión Valentín, tuvo a su cargo el diligenciamiento de la orden la cual se realizó sin mayores contratiempos.

De inmediato, el Departamento de Justicia procederá con los trámites para su extradición.