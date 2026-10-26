Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina durante un plan de vigilancia en el barrio Campo Rico, en Canóvanas, capturaron esta tarde, a los dos ocupantes de un vehículo hurtado.

Durante la intervención se ocupó un arma de fuego, municiones y un cargador e incautaron una guagua Hyundai Tucson, color gris, que posee gravamen de hurtada.

La División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina continúa a cargo de la investigación.