Un hombre que figuraba como uno de los más buscados en el estado en el estado de Pensilvania por cargos relacionados a un doble asesinato y la violación de una probatoria, fue arrestado en el Centro Médico de Río Piedras.

Matthew E. Rosario Rivera, de 27 años fue recluido en esa institución hospitalaria luego que resultara herido de bala durante un incidente registrado en el sector Monte Verde, del barrio San Isidro de Canóvanas el pasado 26 de septiembre. Tras la balacera, el hombre fue conducido al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Loíza, donde fue estabilizado y posteriormente trasladado al Centro Médico de Río Piedras.

Hasta allí llegaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes entrevistaron a la víctima, tras lo que encontraron que contra este existía una orden de arresto por doble asesinato, expedida el nueve de abril en Pensilvania. Rosario Rivera también era buscado por violación a las condiciones de una libertad en probatoria por delitos relacionados a violaciones a la Ley de Arma.

Rosario Rivera enfrentaría un proceso de extradición para enfrentar las acusaciones en su contra en Pensilvania.