Una mujer de 27 años fue arrestada tras encontrarse a sus tres hijos anoche solos en un apartamento del residencial Brisas de Cupey y sin la supervisión de un adulto.

Según la información preliminar de la investigación realizada por agentes del Precinto de Cupey, al llegar para atender la querella encontraron a tres niños de 6, 8 y 9 años viviendo en condiciones infrahumanas, con poca higiene y solos.

Los hermanitos quedaron bajo custodia de emergencia del Departamento de la Familia y fueron transportados por una ambulancia de la Oficina Municipal Manejo de Emergencias de San Juan a una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por personal médico, como lo establece el protocolo.

Como resultado de la intervención, la madre de los menores fue puesta bajo arresto.

La investigación fue referida a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de San Juan.