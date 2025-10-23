El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito tiene a cargo la pesquisa del caso de un bebé de 27 días de nacido que fue trasladado a un hospital donde se le diagnosticó una fractura en el brazo derecho.

Los hechos se reportaron a eso de las 6:50 p.m. de ayer, miércoles, mediante una llamada al retén de la Policía en Aibonito del hospital Salud Integral de la Montaña, en Barranquitas, ante la posibilidad de que se tratara de un caso de maltrato de menores.

El pequeño fue diagnosticado con fractura en el húmero del brazo derecho.

El infante fue trasladado en ambulancia al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Se desconoce su condición.

Como es de rigor, se notificó al Departamento de la Familia para que lleve a cabo su investigación.