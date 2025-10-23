Un escalamiento fue reportado durante la madrugada de este jueves en el local Don Cashito Title Loans, ubicado en la urbanización Baralt, avenida Principal, en Fajardo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una o más personas forzaron dos puertas de aluminio para lograr acceso al interior del establecimiento, de donde sustrajeron aproximadamente $12,000 en efectivo que se encontraban en una caja fuerte.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo, cuyos agentes continúan con la pesquisa para identificar y localizar a los responsables del robo.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

Las autoridades exhortaron a cualquier ciudadano que posea información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020, o a través de las redes sociales de la Policía de Puerto Rico en X (@PRPDNoticias) y Facebook (facebook.com/prpdgov).