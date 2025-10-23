¡No olvide la sombrilla! Ese fue el recordatorio que emitió este jueves el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, al advertir que los aguaceros que han afectado la isla en los últimos días continuarán durante la jornada de hoy.

Según el informe diario de la agencia, se espera actividad de lluvias y tronadas a lo largo de toda la región, con mayor probabilidad de inundaciones urbanas y en áreas de pobre drenaje, especialmente en sectores del sur y este de Puerto Rico.

“Si conduce por estas áreas, tenga en mente la visibilidad reducida y los rayos”, alertó el SNM.

Ante estas condiciones, se recomienda precaución tanto en tierra como en el mar. Los vientos sostenidos podrían provocar la movilización de objetos sueltos, especialmente en el sur de Puerto Rico, Vieques y Culebra, mientras que las embarcaciones pequeñas deben navegar con cautela o permanecer en puerto hasta que las condiciones marítimas mejoren.