La tormenta tropical Melissa avanzaba lentamente por el mar Caribe el jueves, llevando consigo el riesgo de aludes de tierra e inundaciones peligrosas en Jamaica y el sur de La Española.

Las autoridades instaron a los residentes de las áreas propensas a inundaciones a buscar terrenos más altos.

Decenas de personas ya se encontraban en refugios en la República Dominicana, y las escuelas, negocios y agencias gubernamentales estaban cerrados en las nueve provincias bajo alerta. Decenas de sistemas de suministro de agua estaban fuera de servicio el miércoles, afectando a más de medio millón de clientes.

En Jamaica, las autoridades dijeron que 881 refugios estarían disponibles según fuera necesario. Se ordenó el cierre de los tribunales y las escuelas debían cambiar a clases remotas el jueves.

Evan Thompson, director del Servicio Meteorológico de Jamaica, dijo que la región oriental de la isla podría recibir hasta 12 pulgadas de lluvia. “Ahora, eso es una cantidad significativa de lluvia, y es lo principal de lo que debemos ser conscientes en este momento”, afirmó.

Se esperaban cantidades similares de lluvia para el sur de Haití y el sur de la República Dominicana hasta el sábado, con incluso más lluvia posible en algunos puntos dependiendo de la trayectoria de Melissa más adelante en la semana. También se pronosticaron lluvias intensas para el oeste de Jamaica, el sur de La Española, Aruba y Puerto Rico.

Había una preocupación adicional sobre el impacto de la tormenta en Haití, que comparte la isla de La Española con la República Dominicana y ha sido devastado por tormentas pasadas. La violencia de las pandillas, la pobreza y la gobernanza ineficaz significan que los preparativos para la tormenta son limitados.

La madrugada del jueves, Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y se movía hacia el oeste-noroeste a 3 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

El centro de la tormenta de lento movimiento estaba unas 300 millas al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y unas 240 millas al sur-sureste de Kingston, Jamaica.

Se esperaba que Melissa se acercara a Jamaica y al suroeste de Haití más adelante en la semana. Se pronosticaba que se fortalecería gradualmente y podría convertirse en un huracán el viernes y en un huracán de categoría 3 o más para el fin de semana.

“Desafortunadamente, es cada vez más probable que Melissa se convierta en un huracán grande y peligroso”, advirtió el centro de Estados Unidos.

Melissa es la 13ra tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, y la primera tormenta con nombre que se forma en el Caribe este año.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica había pronosticado una temporada por encima de lo normal con 13 a 18 tormentas con nombre. De esas, se pronosticó que de cinco a nueve se convertirían en huracanes, incluidos de dos a cinco huracanes de categoría 3 o más, que tienen vientos de 111 mph o más.

La temporada de huracanes del Atlántico dura del 1 de junio al 30 de noviembre.