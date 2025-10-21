Lo que fue denominado como el Invest 98L se convirtió este martes en la tormenta tropical Melissa, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC por sus siglas en inglés).

Tormenta Melissa. ( Captura )

A las 11 de la mañana, Melissa se encontraba en la latitud 14.3 grados norte, longitud 71.7 grados oeste con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora. Se mueve al oeste a razón de 14 millas por hora.

El primer mapa de trayectoria pronosticado por el NHC muestra al sistema moviéndose por el sur de La Española para luego tomar un giro al norte hacia cerca de la costa sur de Haití el jueves.

PUBLICIDAD

Luego del jueves, su trayectoria es incierta por el momento.

Una vigilancia de huracán fue emitida para la costa sur de Haití, mientras que para Jamaica se emitió una vigilancia de tormenta tropical.

29 Fotos Varios de ellos han sido de categoría mayor.

Más temprano el NHC exhortó a los residentes de Puerto Rico a estar atentos al sistema, que aunque no se espera que impacte directamente a la Isla, su cercanía, ante su posible paso por La Española, pudiera dejar fuertes lluvias en la región.

El NHC también instó a la población a estar atenta a las advertencias de tormentas y las actualizaciones meteorológicas, incluidas las advertencias de las ráfagas de viento, que estarán disponibles a través del pronóstico marítimo del Servicio Nacional de Meteorología.