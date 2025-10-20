Las bandas externas del Invest 98L provocarán lluvias este lunes en varias zonas de Puerto Rico, con posibilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés).

Según el informe diario de la agencia, se esperan períodos de aguaceros y tronadas aisladas, especialmente en sectores del este e interior de la isla, que podrían resultar en inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos, mientras el sistema se mantiene a distancia segura de Puerto Rico.

“Se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse atentos ante lluvias fuertes y evitar cruzar carreteras inundadas”, dijo el NWS.

Las lluvias relacionadas al Invest 98L en nuestra región podrían extenderse hasta el martes.

Mientras, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) mantiene en 70% la probabilidad de desarrollo ciclónico del sistema. Aunque aún no hay un consenso sobre su trayectoria o intensidad, la agencia meteorológica exhorta a las comunidades en República Dominicana, Haití y Cuba a mantenerse atentas al pronóstico.

[OCT 20]

Another variable day with passing showers in the morning followed by afternoon.



Se espera otro día variable con aguaceros pasajeros en el mañana seguido de aguaceros en la tarde a través del oeste de la isla. #prwx #usviwx pic.twitter.com/0eb0ulVops — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 20, 2025

Además de la advertencia por lluvias y tormentas eléctricas, la agencia meteorológica emitió una alerta por riesgo de oleaje fuerte en las playas del norte de Puerto Rico, donde se esperan olas rompientes de entre 10 y 15 pies de altura.

Las áreas más vulnerables a olas altas, erosión de playas e inundaciones costeras, incluyen: Piñones en la carretera 187, Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Christiana en Loíza; Fortuna en Luquillo; Pueblo y Tamarindo en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jareaito en Arecibo; Las Boca en Barceloneta; Machuca en Manatí; Puerto Nuevo en Vega Baja; y Ocean Park en San Juan.

El NWS aconseja a la población evitar entrar al agua durante este periodo debido al peligro que representan las fuertes corrientes y el alto oleaje.