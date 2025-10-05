El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) elevó al 70 % la probabilidad de desarrollo ciclónico del Invest 95L en los próximos siete días, el cual se espera se desplace hacia el Atlántico tropical.

Según el informe de las 8:00 de la mañana de hoy, domingo, el sistema continúa generando una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, ubicada a varios cientos de millas al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones atmosféricas se mantienen favorables para un posible desarrollo adicional.

“Es probable que se forme una depresión tropical durante esta semana, mientras el sistema se desplaza rápidamente a través del Atlántico tropical central, acercándose a partes de las Islas de Sotavento hacia finales de la semana”, dijo el NHC.

La agencia exhortó también a mantenerse atentos al desarrollo de este sistema.