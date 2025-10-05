El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de inundaciones costeras y resaca fuerte para playas del norte de Puerto Rico.

El informe advierte sobre olas rompientes de hasta 18 pies, especialmente en costas del norte expuestas al oleaje.

“Las áreas más vulnerables al fuerte oleaje y la erosión costera incluyen: Piñones a lo largo de la carretera 187, Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Cristiana en Loíza; Fortuna en Luquillo; Pueblo y Tamarindo en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jareaito en Arecibo; Las Bocas en Barceloneta; Machuca en Manatí; Puerto Nuevo en Vega Baja; Ocean Park en San Juan; y el Barrio Espinal en Aguada", dijo el NWS.

PUBLICIDAD

La advertencia de inundaciones costeras y de oleaje alto estará vigente hasta las 6:00 p.m. de hoy.

“¡Manténgase lejos de las playas del norte y evite exponer su vida o la de los suyos!“, recomendó el NWS.

Se espera que las grandes olas rompientes provoquen una erosión moderada a significativa en las playas, así como un desgaste considerable en las dunas que las protegen. Las zonas más vulnerables enfrentarán inundaciones generalizadas, aumentando el riesgo de daños a propiedades y estructuras cercanas al mar, especialmente durante la marea alta. Además, se prevén múltiples cierres de carreteras y posibles inundaciones de vehículos. La exposición a estas condiciones representa un peligro grave para la seguridad de las personas.

Si usted es arrastrado por una corriente de resaca, la recomendación es mantener la calma y no intentar nadar contra ella. Debe nadar en paralelo a la orilla hasta salir de la corriente. También se recomienda flotar y pedir ayuda.