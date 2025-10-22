El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que la humedad asociada a la tormenta tropical Melissa continuará provocando aguaceros pasajeros en Puerto Rico durante hoy, miércoles.

Según el informe de la agencia, la humedad del ciclón dejará lluvias y tormentas eléctricas que a su vez aumentarán el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos.

“Las bandas externas de la Tormenta Tropical Melissa, actualmente ubicada a unas 300 millas al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, continuarán desplazándose sobre las aguas locales y se espera que alcancen las zonas costeras del sur y este de Puerto Rico durante el día de hoy. Estas bandas provocarán periodos de lluvias intensas, ráfagas de viento y tronadas aisladas“, se indicó.

“También se esperan ráfagas de viento durante la tarde”, agrega el informe.

🌧️ Periods of showers and t-storms will enhance urban and low-lying flooding, as well as flooding along small streams.

También continúa en efecto un aviso de fuertes corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico. Las corrientes de resaca son canales de agua potentes que fluyen rápidamente mar adentro, y suelen formarse en zonas bajas, interrupciones del banco de arena o cerca de estructuras como espigones, muelles y rompeolas.

Si es arrastrado corrientes marinas lo más importante es mantener la calma y no intentar nadar directamente de regreso a la orilla, ya que eso puede agotarte rápidamente. En lugar de eso, se recomienda nadar en paralelo a la costa.

Si no puedes salir nadando, mantengase a flote, haga señas y grite pidiendo ayuda hasta que llegue asistencia.