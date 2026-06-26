Un hombre armado fue arrestado en la mañana de este viernes, en el Complejo Deportivo Villa Geogetti en Barceloneta, luego de que un ciudadano alertara sobre un vehículo sospechoso en el área.

El agente José Mercado Méndez y la sargento Elizabeth Robles Monroig localizaron un automóvil Toyota Corolla, color negro y del año 2020 que estaba estacionado en el área verde.

Al momento de la intervención se arrestó un hombre de 45 años y residente del mencionado municipio a quien se le ocupó una pistola con característica de rifle (micro draco) cargada con 29 municiones y una cantidad no precisada de sustancias controladas.

El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de los cargos.