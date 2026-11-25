Policías adscritos al Precinto 107 de Arecibo, recuperaron esta madrugada un vehículo hurtado tras recibir una llamada anónima en la que advertía que lo habían divisado en la avenida Juan Rosado, cerca de la antigua terminal de carros públicos, en ese municipio.

Según la información suministrada por la Policía, pasada la medianoche, se recuperó un Toyota Corolla del año 1993, tablilla FCY-025, hurtado el 23 de noviembre, en el estacionamiento del centro comercial Manatí Plaza. Este se recuperó tras seguirlo por la calle Limón de Arce donde lo y se internó en un solar baldío.

Posteriormente, los agentes continuaron su búsqueda hasta llegar a la calle Cristóbal Colón del sector Buenos Aires, en Arecibo, donde arrestaron al sospechoso, de 35 años, mientras estaba escondido debajo de un automóvil.

El caso se refirió a la División de Vehículos Hurtados de Arecibo. El caso se estará consultando con el fiscal de turno en las próximas horas para la posible radicación de cargos criminales.