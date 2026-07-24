Una adulta mayor fue agredida esta madrugada durante un altercado con su nieto en su residencia ubicda en el sector Nueva Vida del barrio Palomas, en Yauco.

El presunto agresor de 32 años fue arrestado por policías.

Los hechos se reportaron a las autoridades a eso de las 5:00 a.m., de hoy, viernes, luego que en medio de una discusión por cigarrillos con su progenitora su abuela de 78 años se interpusiera y este la empujó.

A consecuencia de la caída la mujer de 78 años se golpeó en la cabeza. Esta fue atendida por paramédicos quienes la transportaron a un hospital en Yauco.

El médico de turno le diagnosticó trauma en la cabeza. No se informó su condición.

El caso es consultado con la Fiscalía de Ponce para la radicación de los cargos correspondientes.