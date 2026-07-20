Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaron en la mañana hoy una orden de arresto contra Geremid F. Pérez Banchs de 31 años, por cargos de maltrato, amenaza y maltrato frente a menores en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El agente Rafael Rivera Ríos adscrito a esta división, diligenció la orden de arresto bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz Rivera, en la oficina del Cesco del centro comercial Cantón Mall en Bayamón.

La orden de arresto fue expedida por la jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Bayamón, con una fianza de $200,000, por hechos ocurridos en el residencial Las Palmas en Cataño entre los meses de marzo y junio.

PUBLICIDAD

Contra Geremid F. Pérez Banchs, pesaba una orden de arresto por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la investigación, el 19 de marzo Pérez Banchs fue denunciado por agredir con patadas a su pareja en un brazo, causándole daños físicos.

Luego, el 19 de junio la perjudicada se querelló por agresión física y ese mismo mes la empujó con las manos y se alega que le gritó palabras soeces frente a un menor de 14 años, como parte de un patrón de “maltrato físico constante contra la perjudicada”.

La jueza Katherine Brunell Curet, ordenó su ingreso en el Complejo Correcciona de Bayamón, hasta la vista preliminar,