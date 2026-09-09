Un hombre fue arrestado esta mañana tras romper el cristal frontal del cuartel de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla.

La Policía informó que el hombre de 60 años, utilizó una llave de cruceta o llave de ruedas para romper el cristal frontal de la estructura.

Este fue arrestado por los agentes y se le ocupó sustancias controladas.

Al momento, los daños ocasionados a la estructura no han sido estimados.

Los motivos que llevaron al sexagenario a cometer estos actos son objeto de investigación.

El caso será consultado durante la tarde de hoy, con la fiscalía de aguadilla para determinación correspondiente.