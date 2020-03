Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez confiscaron una motora durante una intervención de tránsito. (Suministrada (custom credit))

Un motociclista fue arrestado durante la noche de ayer, jueves, tras ocuparle marihuana en medio de una intervención de tránsito en el barrio Río Hondo, en Mayagüez.

Según el informe de novedades, la intervención ocurrió a las 11:00 a.m. cuando personal de la División de Patrullas de Carreteras detuvo al motociclista, de 25 años, porque no llevaba puesto el equipo de seguridad que le exige la Ley de Tránsito y su motora no tenía marbete.

Cuando fue arrestado se le ocupó una bolsita con picadura de marihuana.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez le ocuparon una bolsita con picadura de marihuana a un motociclista en una intervención. (Suministrada (custom credit))

Además, se le confiscó su motora marca Vento.

El caso será consultado con un fiscal para la radicación de los cargos correspondientes.