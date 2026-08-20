Un hombre de 58 años y residente de Hatillo fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de ser acusado de recibir, transportar y poseer material de explotación sexual infantil.

Según un comunicado de la Fiscalía Federal, Carlos Cabrera González habría recibido y transportado intencionalmente material de explotación infantil mediante dispositivos electrónicos entre febrero de 2024 y mayo de 2026. Además, las autoridades alegan que utilizó un teléfono Samsung A12, una tableta Samsung Tab A y una computadora portátil Lenovo IdeaPad para poseer imágenes de pornografía infantil, incluidas imágenes de un menor de 12 años.

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“La explotación de niños es un crimen atroz que deja un trauma duradero, y HSI de ICE está comprometido a perseguir incansablemente a quienes buscan victimizar a los más vulnerables entre nosotros”, dijo Yariel Ramos, agente especial a cargo de HSI en San Juan.

“Estos delitos conllevan penas severas bajo la ley federal y utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para mantener a los perpetradores responsables. Mientras los estudiantes regresan a las aulas, exhorto a todos los padres, tutores y educadores a mantenerse vigilantes respecto a la seguridad en internet. Familiarícense con la campaña ‘Know2Protect’ y sus recursos para ayudarnos a crear un entorno digital más seguro para nuestros niños”, agregó.

De ser declarado culpable, Cabrera González podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por algunos de los cargos que enfrenta. Además, cualquier condena conllevaría un periodo de libertad supervisada tras cumplir la pena de prisión.

La fiscal federal auxiliar Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata Humana e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso.