Una mujer fue arrollada por un vehículo durante la madrugada de hoy mientras intentaba cruzar la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 12.5, en Bayamón, informó la Policía.

Según la información preliminar, la peatona fue impactada por un Toyota Echo del año 2005. Tras el accidente, recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras.

Al momento, se desconoce la condición de salud de la mujer. El conductor permaneció en la escena luego del incidente.

La prueba de alcohol que se le realizó al conductor arrojó un resultado de 0.00% en su organismo. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investigan el accidente.