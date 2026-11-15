Un peatón fue atropellado en la noche del sábado frente a la agencia hípica del barrio Dulces Labios en Mayagüez, por un conductor que huyó de la escena sin socorrerlo.

Las autoridades recibieron la llamada de alerta en el cuartel de Mayagüez a las 8:35 p.m. de anoche.

El hombre herido, que no ha sido identificado, fue trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de gravedad.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, tienen a cargo la pesquisa.