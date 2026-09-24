En horas de la mañana de hoy, agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao investigan las circunstancias de un accidente de carácter grave con un peatón, ocurrido en la calle Noya y Hernández, en la zona urbana de este municipio.

El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos hasta la sala de emergencias de un hospital del área en condición de cuidado.

Al momento, la vía permanece cerrada mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente.

Las autoridades atienden la escena. Se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas ante el cierre de la vía.