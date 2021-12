Dos personas, quienes conducían motoras todo terreno, asaltaron a un hombre anoche en la avenida Fernández Juncos en Santurce.

El querellante, cuya identidad no fue revelada por la Policía, relató que ambas personas estaban armadas cuando lo interceptaron. Cuando se desmontaron, ordenaron al perjudicado a que no se moviera, antes de apropiarse de una cartera, documentos personales, llaves de un vehículo y un reloj de marca Apple. También, se robaron una patineta eléctrica de una rueda (One Wheel).

El perjudicado, quien valoró la propiedad hurtada en $1,600, resultó ileso.

Personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan están a cargo de la pesquisa.