Varios asaltantes armados asaltaron anoche la gasolinera Texaco, situada en la carretera PR-189, en Gurabo, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con el informe de novedades, poco antes de las 11:30 p.m. de ayer, sábado, los delincuentes entraron a la tienda de conveniencia y uno de ellos saltó por encima de mostrador y mediante amenaza despojó al cajero de $2,000 en efectivo, producto de las ventas.

No se reportaron heridos.

Los pillos huyeron en un automóvil marca Toyota Corolla color gris, del cual no se divulgaron otras descripciónes.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Nashalee Ojeda quien lo refirió a la División de Robos del CIC de Caguas.