Asaltan a mano armada a un cajero de gasolinera en Ponce
El ladrón solo se apropió de $60.
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La gasolinera Texaco que ubica en la intersección de las avenidas Las Américas y Luis Muñoz Rivera, en Ponce fue escalada anoche, informó la Policía.
El empleado de la estación, narró que mientras atendía un cliente este mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego le pidió el dinero de la caja registradora.
El individuo se apropió ilegalmente de $60 en efectivo y se escapó sin herir a nadie.
Esta querella fue referida la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.