La gasolinera Texaco que ubica en la intersección de las avenidas Las Américas y Luis Muñoz Rivera, en Ponce fue escalada anoche, informó la Policía.

El empleado de la estación, narró que mientras atendía un cliente este mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego le pidió el dinero de la caja registradora.

El individuo se apropió ilegalmente de $60 en efectivo y se escapó sin herir a nadie.

Esta querella fue referida la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.