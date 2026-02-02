La gasolina Sonoco, localizada en la carretera PR-976, en Fajardo, fue asaltada por tres pistoleros a eso de la 1:00 a.m. de hoy, lunes, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la querellante, una mujer y dos hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, mediante amenaza e intimidación la obligaron a sentarse en una silla y con cinta adhesiva le ataron sus manos.

Posteriormente, se apropian de una cantidad indeterminada de cajas de cigarrillos, un sobre que contenía $440, $300 destinados a gastos menores, una caja fuerte y una caja registradora. Se desconoce la cantidad de dinero en el interior de las mismas.

La víctima del asalto resultó ilesa.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.