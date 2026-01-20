La sucursal del Banco Popular del centro comercial Santa Rosa Mall, en Bayamón, fue asaltada esta tarde, confirmó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a las 3:15 p.m. luego que un asaltante se acercara a un cajero y le entregara una nota en la que exigía dinero.

El sospechoso huyó con una cantidad indeterminada de dinero.

Personal de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, tiene a cargo la pesquisa.