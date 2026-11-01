La Policía Municipal de Barceloneta investigó en la tarde de ayer, sábado, un asalto a un ciclista ocurrido en la carretera PR-140 del mencionado pueblo.

Según información preliminar, pasadas las 5:00 p.m., mientras un ciudadano de 57 años, se ejercitaba en su bicicleta, fue interceptado por un vehículo en el que viajaban dos hombres armados quienes bajo amenaza lo despojaron de $125 en efectivo.

De inmediato, no se ofreció la descripción del vehículo en el que transitaban los asaltantes.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo.