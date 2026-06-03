Un ciudadano fue asaltado anoche para robarle su vehículo. mientras caminaba por la avenida San Patricio, en Puerto Nuevo, según informó la oficina de prensa de la Policía.

La querella se reportó a las autoridades a las 7:26 de la noche de ayer, martes, tras ser interceptado por dos hombres mientras caminaba por el lugar.

Narró que, uno de los delincuentes lo agarró por los hombros y mediante amenaza e intimidación le exigió que le entregara las llaves de su automóvil marca Toyota Corolla, color blanco y con la tablilla ITY-912, a lo que el conductor accedió.

Los asaltantes huyeron en el carro, sin causarle daño físico a la víctima.

El agente Giovanny Santiago, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con el caso.