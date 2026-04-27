Un conductor fue asaltado anoche por motociclistas cuando se detuvo en la marginal del expreso Luis Muñoz Rivera, frente al Natatorio, en Santurce, para verificar su automóvil.

Según se informó en la querella, radicada a las 8:42 p.m., el perjudicado detuvo su vehículo en el lugar debido a un desperfecto mecánico y se disponía a revisarlo cuando se le acercó una motocicleta oscura, estilo Zuma, de la que se bajó uno de sus dos ocuparntes.

El hombre armado le apuntó con un arma de fuego, lo registró por la espalda y le sustrajo su pistola Glock calibre .40, legalmente registrada, junto con un cargador con capacidad para 12 municiones.

Los atacantes, fueron descritos por la víctima como dos jóvenes vestidos de negro y con máscaras negras.

No se reportaron heridos.

Se refirió el caso a la División de Robos del CIC del área de San Juan.