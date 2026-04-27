El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó como Miguel Ortiz Vázquez, de 67 años, al peatón que murió atropellado por un conductor que huyó de la escena el jueves, 23 de abril a las 7:27 p.m., en el kilómetro 1.7 de la calle Muñoz Rivera, en Naguabo.

Según la información preliminar, un septuagenario intentaba cruzar la vía pública cuando fue arrollado por un vehículo de motor cuya descripción se desconoce. El conductor abandonó la escena sin detenerse a socorrerlo.

El peatón sufrió heridas de gravedad y murió posteriormente mientras se encontraba hospitalizado en una institución de Fajardo.

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El agente Alexander Sánchez Carolina, adscrito a la División de Homicidios de Humacao, investigó la escena junto al fiscal Israel Umpierre y la División de Patrullas de Carreteras.