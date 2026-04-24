Un hombre murió atropellado anoche en el kilómetro 1.7 de la calle Muñoz Rivera, en Naguabo, en un accidente en el que el conductor huyó de la escena.

Según la información preliminar de la Policía, el peatón intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por un vehículo del que, hasta el momento, no se tiene descripción.

Las autoridades indicaron que el conductor continuó la marcha sin detenerse para ofrecer ayuda ni brindar información sobre el incidente, que fue reportado a eso de las 7:27 p.m.

El hombre, que al momento no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad. Paramédicos lo atendieron en el lugar y lo transportaron a una institución hospitalaria de la zona. Más tarde fue referido a un hospital en Fajardo, donde falleció mientras recibía atención médica.

La investigación quedó a cargo del agente Jan De Jesús Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, junto al fiscal Israel Umpierre y el agente Alexander Sánchez Cardona, de la División de Homicidios de Humacao.