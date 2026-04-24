Un doble asesinato se registró anoche en la carretera 31 del barrio Peña Pobre, en Naguabo, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre la situación a eso de las 11:30 p.m.

Cuando los agentes y paramédicos llegaron a la escena, encontraron a las dos víctimas con impactos de bala. Uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el otro fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Al momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.

La pesquisa quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, junto al fiscal de turno.