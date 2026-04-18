Un hombre de 73 años fue víctima de una brutal agresión, en medio de un atraco registrado anoche en Humacao.

Según informó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 10:43 de la noche, alertó a las autoridades sobre una persona que había sufrido una caída en los alrededores de una estación de gasolina, en la avenida Font Martelo del mencionado municipio. Al llegar al lugar los uniformados, el hombre era atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital de la región, donde le tomaron ocho puntos de sutura en el párpado derecho.

Luego de recibir atención médica, cuando los uniformados lograron entrevistarlo, el hombre relató que un individuo que no fue identificado lo agredió en el rostro, tras lo que cayó al suelo y a renglón seguido, lo despojaron de su teléfono celular y su cartera, la que contenía documentos personales y $300 en efectivo.

La agente Sheila Peña, adscrita al Distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la división de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continuarían con la pesquisa.