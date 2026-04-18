Un joven de 25 años fue asesinado en la madrugada de este sábado frente a un negocio en Aguadilla, informó la oficial de prensa de la comandancia, Diana Hilerio.

El crimen se reportó a eso de las 2:20 a.m. en la carretera PR-440, kilómetro 0.6, frente al negocio The Maze, en el barrio Pueblo, del mencionado municipio.

El occiso, que no será identificado hasta que se verifique si la familia conoce del deceso, presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo.

De inmediato, Hilerio no pudo precisar el móvil del crimen o si ocurrió alguna discusión en el negocio que pudo haber desembocado en este asesinato.

El agente Edicto Martínez Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, y el fiscal de turno investigan.

Con este asesinato, la cifra de muertes violentas aumentó a 136 en lo que va del año.