Yadniell Hernández Rodríguez, un joven de 19 años que figuraba en la lista de los “Más buscados por la Policía” en la región de Carolina, fue arrestado en horas de la tarde de ayer, informó la Uniformada.

Fueron agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del área de Carolina quienes diligenciaron una orden de arresto en el Tribunal de San Juan contra el joven. No se precisó dónde fue detenido.

“Contra Hernández Rodríguez pesaba una orden de arresto por violaciones a los artículos 249 (A y C) del Código Penal (riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego), y a los artículos 6.05 (portación o uso de arma de fuego sin licencia) y 6.14 (disparar o apuntar un arma de fuego) de la Ley de Armas de Puerto Rico. La orden fue expedida el 23 de enero de 2026, con una fianza global de $800,000″, detalla el informe policiaco.

El imputado fue llevado ante la jueza Arelyz Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan. Hernández Rodríguez no prestó la fianza impuesta, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 de Bayamón.

El diligenciamiento estuvo a cargo de la agente Suan Matías, bajo la supervisión del teniente Ángel Baerga Montes y el sargento Edwin Soto Rosa.