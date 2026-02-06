Un joven que figuraba en la lista de los más buscados a nivel isla fue capturado esta madrugada en Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.

El arresto se produjo en una finca del sector Villa Vaca, donde agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitana, en cooperación con la División de Arrestos y Extradiciones, arrestaron a Izaia Díaz Doñe, de 27 años.

Izaia Díaz Doñe, de 27 años. ( Suministrada )

Contra Díaz Doñe pesaba una orden de arresto con una fianza de $900,000 por hechos ocurridos en la tarde del 2 de julio de 2025, en la calle 4 de las parcelas Hill Brothers, en San Juan, donde presuntamente realizó varios disparos contra un hombre de 34 años.

Por este caso, la Fiscalía de San Juan radicó un cargo por tentativa de asesinato y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas.

Díaz Doñe será transportado a la División de Drogas Metropolitana, donde será entregado a la División de Arrestos y Extradiciones para diligenciar la orden de arresto correspondiente.