La Policía de Puerto Rico realizó varios allanamientos esta madrugada en Caguas, donde al momento se ha informado el arresto de cinco personas y la ocupación de un arma larga, sustancias controladas y un vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, agentes adscritos a la División de Drogas de Caguas diligenciaron tres órdenes de registro y allanamiento en residencias del municipio como parte de los planes de trabajo establecidos por el superintendente Joseph González.

Dos de las órdenes se diligenciaron en una residencia de dos niveles localizada en el barrio Bairoa La 25. En el lugar, los agentes arrestaron a cinco personas y ocuparon un rifle, marihuana y un vehículo Hyundai Tucson.

Las autoridades también notificaron al Departamento de la Familia, luego de que en uno de los apartamentos intervenidos se encontrara una menor de 7 años.

Una tercera orden de allanamiento continuaba diligenciándose en una residencia de la urbanización Villa Esperanza, también en Caguas.