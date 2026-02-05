Un hombre que resulto herido de bala cuando fue sorprendido por un guardia de seguridad tras irrumpir en las inmediaciones de un hotel en Quebradillas, falleció ayer en el Centro Médico de Río Piedras, donde recibía atención médica.

Brian Yamil Serrano Sánchez, de 30 años alegadamente irrumpió en los predios del Hotel El Guajataca, la madrugada del 19 de enero. Mientras merodeaba por el lugar, con la aparente intención de cometer un atraco, fue sorprendido por un guardia de seguridad al que presuntamente le disparo. El vigilante repelió la agresión, alcanzando al supuesto atracador quien al verse herido, intentó escapar por el acantilado que da al mar.

Agentes de la Policía lograron arrestarlo poco después, tras localizarlo aferrado a una roca.

Tras esto, recibió atención médica y fue hospitalizado en condición grave. En relación a estos dos hechos, ese mismo día fueron arrestados otros dos hombres, identificados como Jan Carlos Nazario Ramos de 27 años y Culberto Mercado Rodríguez de 33 años, ambos residentes en Mayagüez.

Serrano Sánchez permaneció oculto en el acantilado por aproximadamente una hora, antes de ser capturado el día de los hechos. ( Captura de Facebook )

Contra estos se radicaron cargos por violaciones a la Ley de Armas, luego que la Policía diligenciara una orden de registro contra el vehículo en que viajaban y en cuyo interior incautaron dos rifles, dos pistolas marca Glock, 607 municiones de diferentes calibres, un dron Mavic Air 2, un bulto con accesorios, guantes, pasamontañas y protectores de oídos.

El agente Alexander Irizarry Astor adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo investiga los hechos.