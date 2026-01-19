El guardia de seguridad del hotel Guajataca en Quebradillas divisió esta mañana en los predios del lugar a un hombre armado con la presunta intención de cometer un asalto.

Según su relato, cuando lo sorprendió observó que estaba armado y le dio el alto, este le disparó sin herirlo y el guardia de seguridad abrió fuego.

El hombre, que resultó herido de bala, comenzó a huir hacia la playa y permaneció un rato pendiendo de una piedra donde recibió los embates del fuerte oleaje, hasta que finalmente fue arrestado por la Policía.

Durante la investigación se arrestó a otros dos sospechosos y se recuperó un vehículo color vino, que será inspeccionado mediante una orden judicial.

Se desconoce la condición del herido de bala.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo tiene a cargo la pesquisa.