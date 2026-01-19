Pistolero resulta herido en los predios de hotel en Quebradillas
Otros dos hombres fueron arrestados.
PUBLICIDAD
El guardia de seguridad del hotel Guajataca en Quebradillas divisió esta mañana en los predios del lugar a un hombre armado con la presunta intención de cometer un asalto.
Según su relato, cuando lo sorprendió observó que estaba armado y le dio el alto, este le disparó sin herirlo y el guardia de seguridad abrió fuego.
El hombre, que resultó herido de bala, comenzó a huir hacia la playa y permaneció un rato pendiendo de una piedra donde recibió los embates del fuerte oleaje, hasta que finalmente fue arrestado por la Policía.
Durante la investigación se arrestó a otros dos sospechosos y se recuperó un vehículo color vino, que será inspeccionado mediante una orden judicial.
Se desconoce la condición del herido de bala.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo tiene a cargo la pesquisa.