Un hombre fue asesinado durante un presunto robo reportado esta madrugada en un negocio en Guaynabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:04 a.m., en el negocio El Nuevo Tamarindo, ubicado en la carretera PR-174, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un robo en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Joemil Serrano Vargas, de 48 años, quien presentaba una herida de bala en la parte posterior de la cabeza.

La pesquisa preliminar reveló que un delincuente entró al negocio y exigió que le abrieran las cajas de dinero de las máquinas tragamonedas.

En ese momento, Serrano Vargas salió del baño y preguntó si todo estaba bien, cuando se sentó el enmascarado se le acercó y la disparó.

El agente Mitch López, adscrito al distrito de Guaynabo, realizó la investigación preliminar. El caso fue referido al agente Alex Vázquez Negrón, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quien junto al fiscal Fernando Quintero continuará con la pesquisa.