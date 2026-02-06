Un incidente de crueldad animal fue reportado durante la mañana del jueves en el sector Quebrada Grande del barrio Río, en Las Piedras, donde un hombre presuntamente le disparó en varias ocasiones a un perro, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, una mujer de 56 años alertó a las autoridades luego de que un individuo presuntamente realizara varios disparos contra un perro de raza híbrida, color crema y de estatura mediana, en el mencionado sector.

Al momento, se desconoce la condición del animal.

Relacionado con estos hechos, un sujeto de 57 años fue puesto bajo custodia de la Policía mientras continúa la investigación del caso.

La pesquisa está a cargo de la agente Yamilka Conde, adscrita al distrito de Las Piedras, en coordinación con el agente Juan Sifuentes, coordinador de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales del área de Humacao.