Ángel Luis Resto Mojica alias Junni, conocido en el género urbano como K-Drian encabeza la lista actualizada de los fugitivos Más Buscados por la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, contra quien pesa una orden para su captura por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas con una fianza de $2.6 millones.

Ángel Resto Mojica, alias "Junni" o "K-Drian" cuando aún tenía el grillete electrónico. ( Suministrada )

El año pasado, este fue acusado junto al líder y otro miembro de la organización criminal Las Abejas, a quienes un jurado encontró culpables por unanimidad. Al igual que los otros dos acusados alias Yogui y Kikuet, tendrá que cumplir una condena de 118 años y 292 días en prisión, por darle muerte a los hermanos Jesús y Juan Díaz Ortiz, tiroteados por el trío mientras conducían de Caguas hacia Gurabo en diciembre de 2012.

PUBLICIDAD

Además, el juez Fernando Chalas, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, sentenció a Resto Mojica a cumplir tres meses de prisión adicionales, de forma consecutiva, tras declararlo culpable por removerse un grillete electrónico y dejar de comparecer al proceso judicial. Este fue sentenciado en ausencia, según informes del Departamento de Justicia.

Siguen tras la pista de los siete prófugos miembros de la FARC por masacre en residencial "Quintana". En la foto: Jairo Sánchez Medina ( Suministrada )

El segundo en la lista es Jairo Sánchez Medina, apodado “Primo”, acusado en ausencia por cargos de asesinato en primer grado y conspiración con una orden de arresto con una fianza de $2.2 millones, por la masacre ocurrida en el residencial Juan C. Cordero Dávil (Quintana), en Hato Rey, el 29 de julio de 2022, por la cual se acusaron a 15 miembros de la organización criminal Las Fuerzas Revolucionarias de Cantera (Las FARC).

Le sigue Luis Aramis Rohena Rivera, quien en marzo de 2013, en las inmediaciones del residencial José Palou Castro, en Juncos, asesinó junto a otros individuos a Jeremy González Morales, de 19 años. Contra el fugitivo pesa una orden de arresto con una fianza de $1 millón.

Contra Johnsy Pagán Resto, de 32 años, pesa una orden de arresto, por cargos de robo agravado, secuestro y uso de un arma de fuego sin licencia con una fianza de $900,000. ( Suministrada Policía )

Johnsy Pagán Resto es buscado desde finales del 2024 por cargos graves de robo agravado, secuestro y violación a la Ley de Armas, tras un incidente en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en la avenida Font Martelo, en Humacao, donde secuestró a una persona bajo amenaza con un arma de fuego y le robó su vehículo, dinero y celular. Se expidió una orden de arresto con fianza de $900,000.

La jueza Laritza Ortiz, del Tribunal de Carolina, expidió una orden de arresto contra "Jockey" por los delitos de asesinato y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada )

Otro de los Más Buscados es Carlos Juan Delgado Monge, alias “Jockey”, quien ejerció esa posición en Estados Unidos, a quien se le imputa el asesinato de una mujer el 24 de septiembre de 2021, en la urbanización Villas del Sol, en Trujillo Alto. La víctima fatal fue identificada como Shakira Colón Rabell, de 28 años. En el tiroteo, también resultó herido su esposo, de 35. En su contra hay una orden de arresto con fianza de $2.1 millones.

PUBLICIDAD

El sexto es Javier Moisés Umpierre Escalante a quien apodan “Pata”, un prófugo de 53 años descrito como peligroso que es buscado por el asesinato de Nelson Laureano, en el barrio Pasto Seco, en Las Piedras, a quien le disparó desde un vehículo en movimiento, en el año 2014. Umpierre Escalante, presuntamente es líder de una organización criminal y su búsqueda se extienden en la isla y a Estados Unidos.

“Silencio”, cuyo nombre de pila es Néstor Natanael González Muñiz, figura en la lista ya que la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, expidió una orden de arresto por el asesinato de un hombre reportado en la marginal de la avenida Román Baldorioty de Castro, al lado de un club para caballeros en Santurce, la madrugada del 24 de diciembre de 2024. Otros pandilleros fueron acusados por los mismos hechos. El total de las fianzas por los cargos de asesinato, restricción de libertad, poner el riesgo la seguridad pública y Ley de Armas ascendieron a $11.6 millones.

Contra Yaniel Cirino, pesa una orden de arresto con una fianza de $1 millón por un asesinato ocurrido en el 2017, en Naguabo. ( Suministrada por la Policía )

Yaniel Cirino, natural de Loíza, quien se presume armado y altamente peligroso, es requerido por las autoridades porque en la madrugada del 2 de noviembre de 2017, en una residencia ubicada en la comunidad Estancias de Húcares, en Naguabo, presuntamente asesinó a Kemuel Vázquez Lozada, de 22 años. La jueza Jailene González, del Tribunal de Humacao, quien expidió una orden de arresto con una fianza de $1 millón por asesinato en primer grado.

Rafael A. Báez Adorno de 43 años y natural de Arecibo, quien se hace llamar Cacique Hurakán, fue acusado en ausencia por presunta agresión sexual a una menor. ( Suministrada )

Las autoridades presentaron cargos criminales en ausencia por agresión sexual contra una niña de 12 años, a Rafael A. Báez Adorno, conocido como “Cacique Hurakán” y natural de Arecibo. La orden de arresto tiene una fianza de $200,000.

PUBLICIDAD

left

Armelinda Muñiz Vázquez fue acusada por 33 cargos de apropiación ilegal, robo de identidad y posesión y traspaso de documentos públicos. Tiene una orden de arresto con una fianza de $1 millón 650 mil. Se le imputa haber encabezado un esquema de fraude entre el 2010 y 2012 de más de $2 millones contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla mientras laboraba como gerente de Préstamos Hipotecarios. En enero del 2014, se expidió una orden de arresto contra esta fugitiva, quien es madre de tres hijos y es la única de las nueve personas que integraban la pandilla que no ha sido arrestada.

Contra Del Valle González pesa una orden de arresto con una fianza de un millón de dólares emitida por la jueza Rebecca Vera, del Tribunal de Carolina, por cargos de asesinato, conspiración y violaciones a la Ley de Armas. ( Suministrada / Suministrada )

Ramón Del Valle González, enfrenta cargos junto a otro hombre por los asesinatos de Lexis Falú Clemente, de 21 años, y Jovanne Ferrer Martínez, de 22 años, ocurrido en el residencial Loma Alta en Carolina, el pasado 29 de enero de 2024. Tiene una orden de arresto con una fianza de $1 millón.

Finalmente, figura Izaia Díaz Doñe, quien se alega le disparó en 12 ocasiones a un hombre, sin matarlo, en las parcelas Hill Brothers, en Río Piedras, en julio de 2025. Se expidió una orden de arresto por cargos de tentativa de asesinato y Ley de Armas con una fianza de $900,000.

Si tiene información que ayude a dar con su captura, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a los teléfonos (787) 793-0457 y 1-800-981-3635.