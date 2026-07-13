Un hombre de 53 años que caminaba con un desconocido por la avenida A frente a un colmado, en Barrio Obrero, Santurce, fue agredido en medio de un asalto en la madrugada de hoy, lunes, según informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron a las autoridades a las 3:28 a.m. mientras este caminaba desde la calle 8 junto a un hombre a quien no conoce a quien se encontró de pasada, quien repentinamente lo agarró por la camisa y lo lanzó al suelo.

Acto seguido, le pisó la parte posterior de la cabeza y lo golpeó con sus manos, al igual que en ambos brazos.

El asaltante huyó con su teléfono celular y su billtera con $20.

El perjudicado caminó hasta el Centro Centro Más Salud Dr. José S. Belaval, en la avenida Borínquen donde fue atendido por el médico de turno.

La agente Ana Quiñones, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y el agente Héctor Díaz, de la División de Servicios Técnicos se hicieron cargo de la pesquisa.