Una pareja fue víctima de un robo domiciliario en la tarde de hoy, jueves, en el barrio Islote, en Arecibo.

Según el querellante, de 62 años, en horas del mediodía salió a la marquesina a fumar un cigarrillo cuando un hombre armado con una cuchilla le anunció el asalto.

En ese momento, el perjudicado salió corriendo hacia el interior de la residencia intentado escapar, pero el asaltante lo sujetó por la camiseta hasta detenerlo.

Mediante intimidación entró a la residencia y le manifestó a la víctima que se tapara la cara con una almohada despojándolo de $30 en efectivo.

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También le pidió dinero a la esposa del querellante, quien le entregó otros $80 en efectivo. El sospechoso se apropió ilegalmente de un teléfono celular y de varias prendas, propiedad que no ha sido valorada.

Posteriormente, el asaltante le ordenó al sexagenario que lo transportara en su guagua Nissan Rogue Sport hasta la carretera PR-681 del barrio Islote, donde se desmontó del auto sin hacerle daño.

La pesquisa está a cargo de la División de Robos del CIC de Arecibo.