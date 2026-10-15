La Policía Municipal de Guaynabo investigó preliminarmente una querella de un robo domiciliario reportado al mediodía durante de hoy en una residencia situada en la urbanización Valle Escondido, en ese municipio.

Según la información preliminar, la querellante manifestó que alguien tocó la puerta de su residencia y, al abrirla, un individuo vestido de negro y con el rostro cubierto le apuntó con lo que aparentaba ser un arma de fuego.

Acto seguido, la empujó, amenazó y la llevó por la fuerza hasta un clóset de una de las habitaciones de la residencia donde la encerró.

El asaltante se apropió de varias prendas, entre ellas un reloj marca Rolex, y de $100 en efectivo. Al momento, se desconoce el valor total de la propiedad hurtada.

El sospechoso abandonó la residencia a bordo de una motora de la cual se desconoce la descripción.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.