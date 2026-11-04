Un conductor fue agredido en medio de un asalto reportado hoy en la carretera PR-957 frente a la urbanización Quintas de Altamira, en Canóvanas.

La querella se reportó 11:40 de la mañana de este miércoles, cuando fue interceptado por dos delincuentes que iban a bordo de un automóvil marca Hyundai Elantra de color blanco, quienes mediante amenaza e intimidación con armas de fuego, lo despojaron de una pistola Glock, una cadena y las llaves de su vehículo.

Además, se apropiaron de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo.

El perjudicado alegó que uno de los asaltantes lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego. Se desconoce su condición.

La pesquisa se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.