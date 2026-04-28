Un ciudadano resultó herido en la madrugada de hoy martes, en medio de un robo domiciliario en la urbanización Palacio Imperial, en Toa Alta.

Según el informe de novedades de la Policía, la querella se reportó a las 2:00 a.m. mediante una llamada del personal de seguridad de la urbanización.

Durante la entrevista con los investigadores, el perjudicado narró que mientras se encontraba durmiendo en la sala, tres encapuchados lograron acceso al interior de su hogar.

Acto seguido, surgió un forcejeo y uno de los asaltantes, quien portaba un arma de fuego, lo agredió con la misma en el área de la cabeza, ocasionándole una herida abierta.

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Posteriormente, dejaron al querellante atado de manos y pies, y se apropiaron de varios relojes de diferentes marcas, prendas en oro, perfumes y $3,000 en efectivo.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $90,000.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. Su condición es estable.

La agente Tamara Ruiz, adscrita al distrito policiaco de Toa Alta, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.