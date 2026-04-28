Una empleada municipal de Guayama se encuentra luchando por su vida en un hospital de ese municipio, tras ser baleada en medio de un presunto incidente de violencia doméstica, en el que murió su pareja.

Los hechos se reportaron a las 6:40 a.m. de hoy, martes, en la parte exterior de la residencia que compartían en el barrio Villodas, en Guayama.

De la información preliminar de la Uniformada se desprende que policías adscritos al Distrito de Guayama atendieron una querella por detonaciones en el mencionado barrio, específicamente en la calle 3, residencia número 159.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer herida de bala y a un hombre sin vida en la escena con un arma de fuego al lado del cuerpo.

PUBLICIDAD

Relacionadas Pillos atacan a empleado tras robo en tienda de Carolina

El director del Cuerpo de Investigaciones de Guayama, inspector José A. Torres Ruiz, indicó que se activó el protocolo de feminicidio. La pareja llevaba 14 años de relación.

“En la residencia había tres menores, dos son hijos de la pareja y uno de ella de 14 años. Activamos el protocolo de feminicidio para clarificar qué sucedió”, sostuvo el inspector Torres Ruiz.

El caso fue referido a la División de Homicidios de Guayama, que se encuentra a cargo de la investigación en conjunto con el fiscal de turno.

“Ella se encuentra aún con signos vitales y está hospitalizada en estado crítico”, agregó el inspector.

De inmediato, Torres Ruiz, no precisó si el hombre se privó de la vida.

Reacciona el alcalde

Ante el incidente reportado en Guayama, el alcalde de ese municipio, O’brain Vázquez Molina dijo que la fémina es supervisora del Programa de Head Start.

“El personal de la administración municipal así como los compañeros del Programa de Head Start de Guayama se encuentran consternados debido a la situación registrada, hoy martes, en la cual una compañera supervisora de Head Start fue herida de gravedad”, lamentó el alcalde.

Indicó que, de inmediato, se movilizó el personal del programa Mujer Segura así como el personal de psicología que labora en Head Start para asistir con atención especializada en temas de salud mental a los compañeros de trabajo y a los familiares de las víctimas.

“Es nuestro interés que el personal cuente con las herramientas necesarias para lidiar con la situación descrita. Elevamos una oración al Todopoderoso para que nuestra compañera supervisora se recupere prontamente”, terminó diciendo el ejecutivo municipal.